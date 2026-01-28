Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:44

Генерал оценил оборонительные возможности ВСУ и сделал вывод

Генерал Попов: ВСУ до сих пор получают одобренное Байденом оружие

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины до сих пор получают поставки оружия из США, одобренные еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, возможности украинской армии на сегодняшний день полностью не иссякли.

Потенциальные возможности у ВСУ существуют. Мне кто-то говорил, что оборона у них должна рассыпаться, вот прямо завтра что-то произойдет. Я говорю, что на это рассчитывать ни в коем случае нельзя, поскольку возможности армии Украины на сегодняшний день еще сохраняются. Со стороны Запада идут те поставки, о которых мы говорили два года назад во времена Байдена. В них снаряды, патроны, стрелковое и артиллерийское вооружение, системы ПВО, — пояснил Попов.

По его мнению, процесс реализации военной помощи является длительным, и заявления о прекращении финансирования пока не отражаются на реальном положении дел на фронте. Генерал добавил, что промышленный цикл занимает годы, а это поддерживает оборонительную устойчивость противника.

То, что говорит сегодня Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) о прекращении финансирования Украины, пока на нас никак не сказывается. Мы этого не видим в реальности. Длительность процесса такова: одно дело — банки выделили финансы, другое дело — промышленность реализует это и потом осуществляются поставки. Это длительный процесс. Так и говорят: помощь ВСУ будет идти полтора-два года — это минимум, а то и три-четыре года. Поэтому запасы пока еще не иссякают, и они не теряют свою оборонительную устойчивость. Нам не следует ослаблять усилия по уничтожению врага на передовой и на дальних подступах, — подытожил Попов.

Ранее сообщалось, что румынские власти намерены создать крупный логистический хаб для обеспечения Украины вооружениями. Открытие планируется в январе 2026 года. Центр будет специализироваться на передаче артиллерии, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

ВСУ
Украина
США
Джо Байден
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада
Наряд Николь Кидман с перьями на Неделе моды назвали уродливым
Россиянам дадут больше денег на погребение
Названы первые симптомы вируса Нипах
Резяпов заступился за затравленную из-за смерти отца на СВО школьницу
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.