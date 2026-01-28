Генерал оценил оборонительные возможности ВСУ и сделал вывод

Вооруженные силы Украины до сих пор получают поставки оружия из США, одобренные еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, возможности украинской армии на сегодняшний день полностью не иссякли.

Потенциальные возможности у ВСУ существуют. Мне кто-то говорил, что оборона у них должна рассыпаться, вот прямо завтра что-то произойдет. Я говорю, что на это рассчитывать ни в коем случае нельзя, поскольку возможности армии Украины на сегодняшний день еще сохраняются. Со стороны Запада идут те поставки, о которых мы говорили два года назад во времена Байдена. В них снаряды, патроны, стрелковое и артиллерийское вооружение, системы ПВО, — пояснил Попов.

По его мнению, процесс реализации военной помощи является длительным, и заявления о прекращении финансирования пока не отражаются на реальном положении дел на фронте. Генерал добавил, что промышленный цикл занимает годы, а это поддерживает оборонительную устойчивость противника.

То, что говорит сегодня Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) о прекращении финансирования Украины, пока на нас никак не сказывается. Мы этого не видим в реальности. Длительность процесса такова: одно дело — банки выделили финансы, другое дело — промышленность реализует это и потом осуществляются поставки. Это длительный процесс. Так и говорят: помощь ВСУ будет идти полтора-два года — это минимум, а то и три-четыре года. Поэтому запасы пока еще не иссякают, и они не теряют свою оборонительную устойчивость. Нам не следует ослаблять усилия по уничтожению врага на передовой и на дальних подступах, — подытожил Попов.

Ранее сообщалось, что румынские власти намерены создать крупный логистический хаб для обеспечения Украины вооружениями. Открытие планируется в январе 2026 года. Центр будет специализироваться на передаче артиллерии, средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.