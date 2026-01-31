Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 21:23

Сотни жителей Железногорска эвакуировали из-за упавшего БПЛА

Хинштейн: в Железногорске из-за упавшего во дворе БПЛА эвакуировали 250 человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Курской области из-за падения беспилотника временно эвакуировали около 250 жителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Крушение БПЛА произошло во дворе многоквартирных домов в Железногорске.

Вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи. Как только саперы обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры, — написал Хинштейн.

Он также сообщил, что никто не пострадал. По его словам, на месте уже дежурят бригады скорой помощи, а все эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после того, как саперы обезвредят беспилотник.

Ранее Хинштейн рассказал: над Курской областью было сбито 30 вражеских беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, но есть повреждения имущества. Так, в поселке Хомутовка повреждена оконная рама здания, в Курске — газовая труба, электропроводка, фасад, кровля и окна административного здания.

