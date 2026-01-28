Хинштейн раскрыл детали атаки ВСУ на Курскую область

За минувшие сутки над Курской областью сбито 30 вражеских беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывные устройства.

С 09:00 27 января до 07:00 28 января сбито 30 вражеских беспилотников различных типов. 53 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — сказано в публикации.

В результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения имущества. Так, в поселке Хомутовка повреждена оконная рама здания, в Курске — газовая труба, электропроводка, фасад, кровля и окна административного здания. Автомобиль пострадал в деревне Татаренкова, в селе Лозовском — окна частного дома и забор. Власти пообещали оказать помощь.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь над российскими регионами сбили 75 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожено над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 дрона соответственно.