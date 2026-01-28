Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:04

Хинштейн раскрыл детали атаки ВСУ на Курскую область

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
За минувшие сутки над Курской областью сбито 30 вражеских беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывные устройства.

С 09:00 27 января до 07:00 28 января сбито 30 вражеских беспилотников различных типов. 53 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — сказано в публикации.

В результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения имущества. Так, в поселке Хомутовка повреждена оконная рама здания, в Курске — газовая труба, электропроводка, фасад, кровля и окна административного здания. Автомобиль пострадал в деревне Татаренкова, в селе Лозовском — окна частного дома и забор. Власти пообещали оказать помощь.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь над российскими регионами сбили 75 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА уничтожено над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 дрона соответственно.

