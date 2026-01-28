Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаку противника отразили над 10 регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что больше всего БПЛА было сбито над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 беспилотника соответственно. Шесть дронов сбили над Черным морем. Еще пять — над Белгородской, четыре — над Астраханской областями. По три БПЛА уничтожили над Курской областью и Азовским морем. По два БПЛА — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что украинские БПЛА уничтожили в Азовском и Чертковском районах. По его словам, работа по отражению воздушной атаки ВСУ все еще продолжается, беспилотная опасность остается в силе.