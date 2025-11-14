Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 21:54

Четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом в Курской области

Хинштейн: четыре человека погибли от отравления угарным газом в Железногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В гаражном кооперативе Железногорска обнаружили тела четырех погибших молодых людей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В одном из гаражей на территории ГСК города произошла трагедия. Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших — двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом, — сказано в публикации.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб для установления всех обстоятельств случившегося. Хинштейн также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в поселке Краснобродский Кемеровской области произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли две девочки трех и четырех лет. Мать оставила детей одних и уехала в другой город. Соседи заметили дым и вызвали пожарных. Дети погибли от отравления угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

