Четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом в Курской области

В гаражном кооперативе Железногорска обнаружили тела четырех погибших молодых людей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В одном из гаражей на территории ГСК города произошла трагедия. Сотрудниками правоохранительных органов найдены четверо погибших — двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом, — сказано в публикации.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб для установления всех обстоятельств случившегося. Хинштейн также выразил соболезнования родным и близким погибших.

