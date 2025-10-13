Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:25

Школьник из Железногорска вынужден ночевать в подъездах из-за матери

Жительница Железногорска выгнала 10-летнего сына из дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина из Железногорска постоянно выгоняет 10-летнего сына из дома, передает Telegram-канал Kras Mash. Мальчик вынужден ночевать в подъездах и пропускать школу.

Полиция обнаружила ребенка по адресу: ул. Курчатова, д. 12. Ребенка доставили в отдел, однако родители отказались его забирать. Правоохранители организовали по данному факту проверку, они будут решать, что делать со школьником.

Ранее в Сочи охранники по неизвестной причине насильно затолкали подростков в подсобное помещение торгового центра «МореМолл». Инцидент произошел у магазина электроники на первом этаже ТЦ.

До этого сообщалось, что в северо-западной части Москвы действует хулиганская группировка «Гжель», состоящая из подростков. Несовершеннолетние нападают на прохожих, в том числе на детей и мигрантов. Ситуация обострилась после инцидента с выстрелами из сигнального пистолета.

Также в Москве школьница сожгла квартиру в попытках вскрыть сейф по указанию мошенников. В процессе резки металла болгаркой произошло возгорание, и пламя быстро перекинулось на лежащие рядом вещи.

железногорск
школьники
родители
полицейские
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Пушилин заявил о «проломе» обороны ВСУ в Днепропетровской области
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.