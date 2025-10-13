Школьник из Железногорска вынужден ночевать в подъездах из-за матери Жительница Железногорска выгнала 10-летнего сына из дома

Женщина из Железногорска постоянно выгоняет 10-летнего сына из дома, передает Telegram-канал Kras Mash. Мальчик вынужден ночевать в подъездах и пропускать школу.

Полиция обнаружила ребенка по адресу: ул. Курчатова, д. 12. Ребенка доставили в отдел, однако родители отказались его забирать. Правоохранители организовали по данному факту проверку, они будут решать, что делать со школьником.

