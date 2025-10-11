Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:28

Школьница сожгла квартиру в попытках вскрыть сейф по указанию мошенников

SHOT: в Москве школьница пыталась вскрыть сейф родителей и устроила пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в квартире произошел пожар, он начался из-за школьницы, которая пыталась открыть болгаркой сейф родителей по указанию телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал SHOT. Неизвестные позвонили 16-летней и угрожали возбуждением уголовного дела против ее отца и матери.

Мошенники заставили девушку установить приложение для видеоконференций и под их руководством найти в квартире деньги. Испуганная девочка обнаружила 105 тыс. рублей, однако мошенникам этого показалось недостаточно. Они приказали ей сходить в магазин за болгаркой, после чего начали дистанционно инструктировать, как вскрывать родительский сейф. В процессе резки металла произошло возгорание, и пламя быстро перекинулось на лежащие рядом вещи.

В результате случившегося школьницу с ожогами доставили в медицинское учреждение. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 26,5 млн рублей, которые были получены от продажи трех квартир и загородного дома. Пострадавшая женщина настолько поверила аферистам, что начала оказывать им содействие в поиске новых жертв среди людей пожилого возраста.

