Школьница сожгла квартиру в попытках вскрыть сейф по указанию мошенников SHOT: в Москве школьница пыталась вскрыть сейф родителей и устроила пожар

В Москве в квартире произошел пожар, он начался из-за школьницы, которая пыталась открыть болгаркой сейф родителей по указанию телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал SHOT. Неизвестные позвонили 16-летней и угрожали возбуждением уголовного дела против ее отца и матери.

Мошенники заставили девушку установить приложение для видеоконференций и под их руководством найти в квартире деньги. Испуганная девочка обнаружила 105 тыс. рублей, однако мошенникам этого показалось недостаточно. Они приказали ей сходить в магазин за болгаркой, после чего начали дистанционно инструктировать, как вскрывать родительский сейф. В процессе резки металла произошло возгорание, и пламя быстро перекинулось на лежащие рядом вещи.

В результате случившегося школьницу с ожогами доставили в медицинское учреждение. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

