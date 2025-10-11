Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:19

Мошенники развели пенсионерку на 26,5 млн и уговорили искать новых жертв

Пенсионерку из Петербурга обманули на 26,5 млн рублей за три квартиры и дачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам 26,5 млн рублей, вырученных от продажи трех квартир и дачи, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Пострадавшая настолько поверила аферистам, что начала помогать им в поиске других жертв среди пожилых людей.

По данным источника, злоумышленники, представившиеся сотрудниками «центра по защите от мошенников», впервые связались с пенсионеркой в мае. Они убедили ее передать 4 млн рублей наличными, полученные от продажи одной из квартир. После этого женщину постепенно вынудили продать еще две квартиры на улицах Дыбенко и Крыленко в Санкт-Петербурге, а также дачу в поселке Васкелово Ленинградской области.

Вырученные средства она упаковывала в коробки под видом посылок и передавала курьерам мошенников. В конечном итоге пенсионерка отдала злоумышленникам все свои сбережения, включая последние 2,5 млн рублей, осталась без жилья и была вынуждена переехать в хостел.

Неизвестные смогли убедить пострадавшую ездить к другим жертвам и забирать у них деньги для так называемого «декларирования». Она клала их на свой счет и переводила преступникам. Осознав произошедшее, пенсионерка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Благовещенска дважды за год стала жертвой телефонных мошенников, в результате чего лишилась сначала 600 тысяч рублей, а затем и собственной квартиры. По указанию неизвестных она заключила фиктивный договор купли-продажи жилья почти за 3,6 млн рублей и передала всю сумму курьеру.

мошенники
пенсионеры
квартиры
дачи
деньги
Санкт-Петербург
Россия
происшествия
