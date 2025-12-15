Новый год-2026
15 декабря 2025 в 21:13

Ранивший учительницу школьник явился не вовремя

РИА Новости: ранивший учительницу в Петербурге школьник явился слшком рано

Школа в Санкт-Петербурге, где ученик ранил ножом учительницу Школа в Санкт-Петербурге, где ученик ранил ножом учительницу Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Ранивший учительницу в Петербурге школьник явился на пересдачу не вовремя, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах города. По его словам, преподаватель договорилась о встрече на более позднее время, после уроков.

Несовершеннолетний пришел, чтобы получить задание по математике с целью исправления оценок... Мать ученика также является сотрудником школы, и она договаривалась с учителем о времени пересдачи, — рассказал собеседник агентства.

Учительница математики находилась на работе с семи утра, поскольку ей приходится выезжать задолго до начала занятий из-за риска попасть в пробки. Она не ожидала увидеть ученика так рано.

Нападение произошло утром 15 декабря. По предварительной информации, ученик был вооружен ножом. Выяснилось, что ученик пришел исправлять оценку за контрольную работу. Мальчик напал на учительницу, когда та отвернулась.

Ранее директор школы № 191 в Санкт-Петербурге Светлана Бабак заявила, что у напавшего на учительницу мальчика не было проблем с успеваемостью. По ее словам, ребенок был спокойным, но замкнутым. Бабак уточнила, что учительница работает в школе пятый год и конфликта с мальчиком у нее не было.

Россия
Cанкт-Петербург
нападения
учителя
