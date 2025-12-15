Директор школы в Петербурге дала первый комментарий после атаки на учителя

Директор школы № 191 в Санкт-Петербурге Светлана Бабак заявила, что у напавшего на учительницу мальчика не было проблем с успеваемостью. По ее словам, ребенок был спокойным, но замкнутым, передает телеканал «78».

Не испытывал таких серьезных трудностей, общался, играл в шахматы, потому что более замкнутый, более спокойный, — отметила директор.

Бабак уточнила, что учительница работает в школе пятый год и конфликта с мальчиком у нее не было. Она добавила, что другие ученики не пострадали, а уроки продолжаются. С детьми сейчас работают психологи.

Нападение произошло в школе № 191 Красногвардейского района утром 15 декабря. По предварительной информации, ученик был вооружен ножом. По сообщению Telegram-канала «Mash на Мойке», после нападения на преподавателя мальчик ранил себя.

Выяснилось, что ученик пришел исправлять контрольную работу. Мальчик напал на учительницу, когда та отвернулась. Обоих госпитализировали. На дополнительные занятия мальчика записала его мать, которая преподает в той же школе.

СК возбудил уголовное дело. Сотрудница охраны в школе между тем заявила, что здание оснащено металлодетектором и турникетами, но проводить досмотр каждого ребенка они не имеют права.