Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя Охрана школы в Петербурге после атаки заявила, что не может обыскивать детей

Школа, где ученик напал на учительницу, оснащена металлодетектором и турникетами, сообщила РИА Новости сотрудница охраны учебного заведения. Однако проводить досмотр каждого ребенка не имеют права, уточнила она.

Мы не имеем права обыскивать каждого ребенка, — отметила женщина.

Нападение произошло в школе № 191 Красногвардейского района утром 15 декабря. По предварительной информации, ученик был вооружен ножом. После нападения на преподавателя мальчик ранил себя.

Выяснилось, что ученик пришел исправлять контрольную работу. Мальчик напал на учительницу, когда та отвернулась. Обоих госпитализировали. На дополнительные занятия мальчика записала его мать, которая преподает в той же школе. СК возбудил уголовное дело.

