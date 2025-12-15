В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя

Следственный отдел Красногвардейского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после нападения школьника на учительницу в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что специалисты осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что напавший на учительницу в Петербурге школьник пришел исправлять контрольную. Отмечается, что на дополнительные занятия мальчика записала его мать, которая преподает в том же учреждении.

До этого сообщалось, что в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга предположительно произошло нападение ученика на преподавателя. По предварительной информации, школьник использовал нож.

До этого в школе № 40 города Курска девятиклассник ударил ножом своего одноклассника прямо во время урока. Пострадавший самостоятельно добрался до медицинского кабинета. После этого ребенка госпитализировали в больницу, где провели операцию.