Во время Второй мировой войны правительство Финляндии и финские экстремисты активно поддерживали гитлеровскую Германию, напомнил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, именно в этих событиях следует искать истоки финской русофобии.

Известно немало фактов, когда в концентрационных лагерях эти нелюди издевались над нашими стариками, женщинами, детьми, военнопленными, и все это сопровождалось очевидными русофобскими, антисемитскими и прочими пояснениями с их стороны, — рассказал Климов.

На протяжении многих лет Россия старалась не выпячивать эти факты, однако они никуда не делись, подчеркнул собеседник.

Это остается в нашей памяти, в нашей истории. И до сих пор в Финляндии есть люди, которые довольно активно эту линию ненависти и русофобии проводят в жизнь. К сожалению, именно они привели в итоге страну в НАТО. Финны идут по дорожке, по которой шел неонацистский киевский режим, — отметил эксперт.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что его страна якобы «одержала победу в войне против СССР». По его мнению, Суоми «сумела отстоять свою независимость».