Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 20:09

Член СВОП раскрыл, где следует искать истоки финской русофобии

Член СВОП Климов связал русофобию финнов с их пособничеством Гитлеру

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во время Второй мировой войны правительство Финляндии и финские экстремисты активно поддерживали гитлеровскую Германию, напомнил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, именно в этих событиях следует искать истоки финской русофобии.

Известно немало фактов, когда в концентрационных лагерях эти нелюди издевались над нашими стариками, женщинами, детьми, военнопленными, и все это сопровождалось очевидными русофобскими, антисемитскими и прочими пояснениями с их стороны, — рассказал Климов.

На протяжении многих лет Россия старалась не выпячивать эти факты, однако они никуда не делись, подчеркнул собеседник.

Это остается в нашей памяти, в нашей истории. И до сих пор в Финляндии есть люди, которые довольно активно эту линию ненависти и русофобии проводят в жизнь. К сожалению, именно они привели в итоге страну в НАТО. Финны идут по дорожке, по которой шел неонацистский киевский режим, — отметил эксперт.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что его страна якобы «одержала победу в войне против СССР». По его мнению, Суоми «сумела отстоять свою независимость».

Финляндия
русофобия
Александр Стубб
Вторая мировая война
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Ранивший учительницу школьник явился не вовремя
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Суд заслушал первые показания обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России
Военный раскрыл лживые планы Украины по давлению на Трампа
Запасы газа одной страны ЕС опасно истощились в начале зимы
Россия отправила за рубеж подборку о преступлениях ВСУ
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Путин принял решение о нефтяных контрмерах против Запада
Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше
Член СВОП раскрыл, где следует искать истоки финской русофобии
«Тайга в тарелке»: рулет из лаваша с семгой — необычное на Новый год
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.