«Он просто дурак». Как и зачем финский президент «победил СССР»

Финский президент Александр Стубб заявил, что его страна «одержала победу в войне против СССР», так как «сумела отстоять свою независимость», а над финнами не было проведено трибунала за военные преступления, в том числе за блокаду Ленинграда. Зачем это было сказано, в чем состоит реальная историческая правда и при чем здесь Украина — в материале NEWS.ru.

О чем заявил глава Финляндии

Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость, заявил президент страны Александр Стубб. По его словам, Украина сейчас находится в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, потому что у Киева есть друзья, которые работают над гарантиями безопасности и оказывают экономическую помощь.

«Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость», — подчеркнул Стубб.

Александр Стубб Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Чем закончилась для Финляндии Вторая мировая

Стуббу надо заняться изучением истории после слов о победе Финляндии над СССР, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что Хельсинки вышел из коалиции с нацистской Германией только в 1944 году.

«[Стубб] просто дурак. Он, может быть, плохо учился в школе и не знает, что в 1944 году Финляндия проиграла войну [с СССР] и вышла из коалиции с Германией. Мы понимаем, что те обязательства, которые Хельсинки взял на себя, были нарушены только в последнее время, когда к власти пришел Стубб. Нужно изучать учебники истории, если там эти события сохранились должным образом», — сказал Чепа.

По такой же логике можно говорить, что Финляндия победила в Первой мировой, в Русско-японской, во Франко-прусской и в войне Рима и Карфагена, иронически отметил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

«Только она никогда не смогла бы получить государственность за исключением единственно возможного случая: сначала русский царь подарил ей фактически конфедеративный статус в составе Российской империи. А затем советский руководитель Ленин подарил ей статус независимого государства», — указал он.

Финские военнослужащие, 1941 год Фото: AP/ТАСС

Какие преступления совершили финны во Второй мировой войне

Финны приняли участие в блокаде Ленинграда наряду с войсками Третьего рейха. Именно за счет поддержки гитлеровцев со стороны Хельсинки город удалось зажать между финской армией, двигавшейся со стороны Карельского перешейка, и войсками нацистской Германии с юга, напомнил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, были и другие преступления.

«Только в одном Петрозаводске было шесть концлагерей, в которых содержались обычные мирные жители, прежде всего не успевшие эвакуироваться русские. Отношение к ним со стороны финнов было зверское. Десятки тысяч из них погибли от голода, издевательств, расстрелов. Более того, из примерно 60 тысяч военнослужащих Красной армии, попавших в финский в плен в 1941–1944 годах, около трети погибло», — указал Мягков.

Как рассказал Межевич, его дед принимал активное участие в советско-финской войне. «По его словам, по жестокости финны были впереди немцев. А быть впереди немцев по жестокости во Второй мировой — очень непросто. Я считаю, было принято ошибочное решение не устраивать финнам трибунал по аналогии с Нюрнбергским. Но упрекать Сталина за либерализм и мягкость к побежденным — невежливо», — отметил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Стоит ли России быть жестче с Украиной

«Настоящим адресатом заявлений финского лидера был Киев. Ему даже не намекают, а прямо говорят — даже если ты проиграешь, ты можешь назвать себя „победителем“. И за все военные преступления платить тоже не нужно», — считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Избежать заявлений Украины о ее якобы «победе» можно одним единственным способом — бесспорной собственной победой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Современная Украина изначально задумана как антирусский инструмент, и исторический опыт давно и однозначно доказал: любая попытка воплотить в жизнь польскую фальшивку „Украина — не Россия“ неизбежно оборачивается массовым террором против русского большинства жителей тех земель», — заявил Вассерман.

По словам парламентария, РФ оказалась вынуждена начать специальную военную операцию именно в связи с очередной волной такого насилия. «На протяжении восьми лет Украина ввела вооруженный террор против жителей Донбасса, называя их своими гражданами, но обращаясь с ними хуже, чем можно обращаться даже с явными врагами в войне. Именно поэтому киевская власть должна быть полностью ликвидирована. Никаких вопросов о том, кто победил, не должно возникать больше ни у кого», — подчеркнул Вассерман.

