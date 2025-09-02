«Просто дурак»: в ГД ответили Стуббу на слова о победе Финляндии над СССР Депутат Чепа: Стуббу надо изучать историю после слов о победе Финляндии над СССР

Президенту Финляндии Александру Стуббу надо заняться изучением истории после слов о победе Финляндии над СССР, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил о выходе страны из коалиции с Германией только в 1944 году.

[Стубб] просто дурак. Я понимаю, что он, может быть, плохо учился в школе и не знает, что в 1944 году Финляндия проиграла войну [с СССР] и вышла из коалиции с Германией. Мы понимаем, что те обязательства, которые Хельсинки взял на себя, были нарушены только в последнее время, когда к власти пришел Стубб. Нужно изучать учебники истории, если там эти события сохранились должным образом, — высказался Чепа.

Ранее Стубб заявил, что финны победили в войне с СССР в 1944 году, так как сохранили независимость. По его словам, Киев сейчас находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году. На это указывает то, что у украинского правительства есть соратники, работающие над гарантиями безопасности, а также оказывающие экономическую помощь, уточнил премьер.