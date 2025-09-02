Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:02

В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне

Стубб: Финляндия победила в войне с СССР из-за сохранения независимости

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость, заявил финский президент Александр Стубб. По его словам, которые приводит The Economist, Киев сейчас находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году. На это указывает то, что у украинского правительства есть соратники, работающие над гарантиями безопасности, а также оказывающие экономическую помощь, уточнил премьер.

Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость, — отметил Стубб.

До этого президент Финляндии заявил, что Москва якобы затягивает переговорный процесс по Украине. После разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к мирным переговорам.

Ранее газета Politico писала, что в Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России». По словам аналитиков, помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

Александр Стубб
Финляндия
Вторая Мировая война
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Путин высказался об амбициях Украины попасть в НАТО
ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.