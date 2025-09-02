В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне

Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость, заявил финский президент Александр Стубб. По его словам, которые приводит The Economist, Киев сейчас находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году. На это указывает то, что у украинского правительства есть соратники, работающие над гарантиями безопасности, а также оказывающие экономическую помощь, уточнил премьер.

Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость, — отметил Стубб.

До этого президент Финляндии заявил, что Москва якобы затягивает переговорный процесс по Украине. После разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к мирным переговорам.

Ранее газета Politico писала, что в Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России». По словам аналитиков, помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.