В Финляндии резко высказались о позиции России по переговорам с Украиной

В Финляндии резко высказались о позиции России по переговорам с Украиной Стубб призвал усилить давление на Россию ради переговоров

Москва затягивает переговорный процесс по Украине, написал в соцсети Х президент Финляндии Александр Стубб после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к мирным переговорам.

Украина готова к миру, а Россия лишь тянет время. Мы должны надавить на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам, — написал Стубб.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее предупредил, что Зеленский говорит о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для дальнейшего политического и финансового шантажа глав Европы. По его мнению, украинский лидер осознал, что его страна — это плацдарм, где отрабатываются новые военные технологии.

До этого швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что Владимир Зеленский хочет личной встречи с президентом РФ не ради мирных переговоров. По его мнению, украинский лидер хочет вернуть себе международную легитимность и сохранить власть без выборов. Маневр украинского лидера «слишком примитивен» и Москва наверняка трезво оценивает положение дел, считает политик.