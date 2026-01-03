Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:52

Профайлер объяснил значение мятого галстука Стубба

Профайлер Панкратов: мятый галстук Стубба говорит о внутреннем разладе

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press
Кривой и мятый галстук президента Финляндии Александра Стубба в новогоднем обращении указывает на его сильное напряжение и внутренний разлад, заявил aif.ru профайлер Руслан Панкратов. По мнению эксперта, это не простая небрежность, а визуальный признак внутреннего конфликта, повторяющийся в моменты повышенного политического давления, как это было во время визита в Эстонию в 2024 году.

Кривой и мятый галстук в таком формате — не просто небрежность, а визуальный маркер внутреннего рассинхрона. Образ «президента-контролера» декларируется, но контроль над деталями проседает. <...> Внутреннее состояние можно описать как сочетание рационального, волевого желания выглядеть уверенным лидером с глубинной тревогой и ощущением загнанности обстоятельствами, — сказал эксперт.

Ранее во время новогоднего обращения, где обсуждались российско-финские отношения, президент Финляндии Александр Стубб появился в мятом и неровно завязанном галстуке. Как отметили журналисты, это вызвало особое внимание у аудитории, наблюдавшей за выступлением.

Кроме того, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что большинство граждан Финляндии не одобряет антироссийскую политику президента Александра Стубба. По его мнению, население медленно, но верно начинает высказывать протест против данного курса, даже несмотря на мощную информационную обработку.

Александр Стубб
Финляндия
галстуки
выступления
