Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:02

Польша и Финляндия прибегнут к необычной мере, чтобы отгородиться от России

Politico: в Польше и Финляндии восстановят болота для защиты границ

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России», сообщила газета Politico. Помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

В Финляндии и Польше <…> активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Финляндии стартовали международные учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США. Они продлятся до 12 сентября, в них принимают участие около 1,6 тысячи военнослужащих.

В ходе учений будут отработаны оперативные меры реагирования стран НАТО на территории Северной Европы. Для этого будут, в частности, задействованы вертолеты NH90, MD500, истребители F/A-18 Hornet и другие воздушные средства ВС европейских стран и США.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между его страной и Россией начнут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать интересы Москвы.

Польша
Финляндия
Россия
болота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
На польско-белорусской границе ранен военный
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.