Польша и Финляндия прибегнут к необычной мере, чтобы отгородиться от России

В Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России», сообщила газета Politico. Помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

В Финляндии и Польше <…> активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Финляндии стартовали международные учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США. Они продлятся до 12 сентября, в них принимают участие около 1,6 тысячи военнослужащих.

В ходе учений будут отработаны оперативные меры реагирования стран НАТО на территории Северной Европы. Для этого будут, в частности, задействованы вертолеты NH90, MD500, истребители F/A-18 Hornet и другие воздушные средства ВС европейских стран и США.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между его страной и Россией начнут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать интересы Москвы.