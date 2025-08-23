«У нас будет будущее»: Стубб назвал условие для налаживания отношений с РФ Стубб: отношения между Финляндией и Россией возобновятся после завершения СВО

Отношения Финляндии и России будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине, заявил в интервью телерадиокомпании Yle президент страны Александр Стубб. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Также глава государства подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее.

У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. <...> Когда-нибудь, когда украинский конфликт закончится, новые отношения обязательно будут построены, — подчеркнул политик.

Ранее Стубб рассказал, что при прошлой поездке в Россию его якобы спасло наличие в телефоне номера главы МИД Сергея Лаврова. Когда финский политик возвращался из Сибири, сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие у него нужных документов. Чтобы не терять время, Стубб показал им номер российского министра и пригрозил, что сейчас же позвонит ему, если его не пропустят. В итоге хитрость сработала.

До этого директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что республика сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией. По его словам, Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли.