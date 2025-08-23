Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:10

«У нас будет будущее»: Стубб назвал условие для налаживания отношений с РФ

Стубб: отношения между Финляндией и Россией возобновятся после завершения СВО

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Отношения Финляндии и России будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине, заявил в интервью телерадиокомпании Yle президент страны Александр Стубб. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Также глава государства подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее.

У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. <...> Когда-нибудь, когда украинский конфликт закончится, новые отношения обязательно будут построены, — подчеркнул политик.

Ранее Стубб рассказал, что при прошлой поездке в Россию его якобы спасло наличие в телефоне номера главы МИД Сергея Лаврова. Когда финский политик возвращался из Сибири, сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие у него нужных документов. Чтобы не терять время, Стубб показал им номер российского министра и пригрозил, что сейчас же позвонит ему, если его не пропустят. В итоге хитрость сработала.

До этого директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что республика сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией. По его словам, Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли.

Финляндия
Александр Стубб
Россия
украинский конфликт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
«Испытал боль»: американский архиепископ извинился за встречу с Путиным
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.