В одной из стран Европы пожалели о разрыве экономических связей с Россией Торговая палата Финляндии: Хельсинки сильно пострадал от разрыва связей с РФ

Финляндия сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты республики Юхо Ромакканиеми. По его словам, которые приводит сайт палаты, Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли. Он отметил, что достижение компромисса между двумя странами хорошо повлияет на финскую экономику.

Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний, — сказал Ромакканиеми.

