20 августа 2025 в 18:23

В одной из стран Европы пожалели о разрыве экономических связей с Россией

Торговая палата Финляндии: Хельсинки сильно пострадал от разрыва связей с РФ

Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Финляндия сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией, заявил директор Центральной торговой палаты республики Юхо Ромакканиеми. По его словам, которые приводит сайт палаты, Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли. Он отметил, что достижение компромисса между двумя странами хорошо повлияет на финскую экономику.

Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний, — сказал Ромакканиеми.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на восемь дополнительных позиций. Ограничения введены против пяти организаций и трех физических лиц.

Под ограничения попал российский гражданин Леонид Шумаков, которого в Лондоне называют руководителем проекта A7A5. Кроме того, в список включена люксембургская компания Altair Holding, а также киргизские фирмы Tengricoin, Grinex и Old Vector и киргизский Капитал Банк Центральной Азии вместе с его директором Кантемиром Чалбаевым.

