Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 1285 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В операциях принимали участие представители группировок «Южная», «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы о наступлении на Купянском направлении. По их данным, в 13-й бригаде Нацгвардии Украины «Хартия» фиксируются случаи саботажа. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, бывший украинский заключенный Александр Саенко, попавший в плен к российским военным, заявил об обмане со стороны командования ВСУ. По его словам, мобилизованных из колоний изначально гарантированно определяли на службу в тылу, однако позже отправляли на передовую без должной подготовки.

До этого украинский военнопленный младший сержант ВСУ Алексей Климко отметил, что командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ перебрасывает поваров, санитаров и водителей из тыловых подразделений на передовую в районе Димитрова в ДНР. В беседе с Минобороны мужчина сравнил бойцов ВСУ с брошенными котятами. Он также добавил, что командование не сдержало своих обещаний, а у бойцов не было ни еды, ни воды, ни сигарет.