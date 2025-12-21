Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 12:48

Раскрыты потери ВСУ за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли более 1285 военных

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 1285 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В операциях принимали участие представители группировок «Южная», «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы о наступлении на Купянском направлении. По их данным, в 13-й бригаде Нацгвардии Украины «Хартия» фиксируются случаи саботажа. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, бывший украинский заключенный Александр Саенко, попавший в плен к российским военным, заявил об обмане со стороны командования ВСУ. По его словам, мобилизованных из колоний изначально гарантированно определяли на службу в тылу, однако позже отправляли на передовую без должной подготовки.

До этого украинский военнопленный младший сержант ВСУ Алексей Климко отметил, что командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ перебрасывает поваров, санитаров и водителей из тыловых подразделений на передовую в районе Димитрова в ДНР. В беседе с Минобороны мужчина сравнил бойцов ВСУ с брошенными котятами. Он также добавил, что командование не сдержало своих обещаний, а у бойцов не было ни еды, ни воды, ни сигарет.

ВСУ
СВО
потери
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Бразилии объяснил, чем опасна интервенция в Венесуэлу
Трендовое украшение елки в 2026 году: стиль Огненной Лошади
Раскрыто содержание разговора Умерова и сотрудников ФБР
Эрмитаж раскрыл неприятную деталь в истории с севшим на трон посетителем
Композитор Лора Квинт рассказала о последних днях актера и поэта Денисова
«Мое личное дело»: Степанова не смогла закончить гонку Кубка России
Россиянам из одного региона захотели компенсировать проезд к месту отдыха
Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Нарколог раскрыл опасность конфет с алкогольной начинкой
В Китае сообщили о многократном росте импорта одного ресурса из России
Власти Туниса три дня не выпускают из аэропорта летчиков из России
Огонь охватил сразу несколько квартир и унес жизни двух человек
Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласили на мероприятие с Путиным
«Таких нет»: композитор Лора Квинт об ушедшем актере и поэте Денисове
Таксисты начали зарабатывать в России по полмиллиона рублей
«Рвут на себе волосы»: страны ЕС забили тревогу из-за переговоров в США
Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Омске
Российских штурмовиков засняли с воздуха при освобождении Светлого в ДНР
Женщину оштрафовали за наклейку с собакой
Стало известно, на сколько подскочили гонорары Лепса перед Новым годом
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.