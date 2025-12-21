Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП с автобусом в Омской области, сообщили в СК РФ. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, авария с участием грузовика и автобуса произошла на трассе Тюмень — Омск 20 декабря около полудня. В результате погибли шесть человек, включая водителя, а еще шесть пассажиров, в том числе двое детей, получили ранения и госпитализированы. Руководителю регионального СУ СК Виктору Батищеву поручено предоставить отчет о ходе следствия.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в Хабаровске нетрезвый водитель на автомобиле Toyota Prius совершил наезд на 10-летнего ребенка на нерегулируемом переходе. Доставленный в критическом состоянии в медицинское учреждение мальчик позднее умер от последствий аварии, по факту которой возбуждено уголовное производство.

Кроме того, управление МВД России по Брянской области сообщило о столкновении микроавтобуса, перевозившего детей, с легковой машиной на 367-м километре автотрассы М-3. В результате инцидента травмы получил 21 человек, среди них 10 несовершеннолетних, все пострадавшие направлены в медучреждения.