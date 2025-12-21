Пьяный водитель оборвал жизнь маленького мальчика, переходившего дорогу В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил ребенка на переходе

В Хабаровске пьяный водитель автомобиля Toyota Prius насмерть сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщила региональная прокуратура. Пострадавший ребенок, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, позже скончался от полученных травм. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался, — говорится в сообщении.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что дорожное происшествие со смертельным исходом случилось на улице Марьинский Парк. По их данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на мальчика, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу.

Кроме того, стало известно о гибели 16-летнего подростка в результате аварии в Дзержинске. По данным агентства, школьник, не имевший водительских прав, управлял автомобилем Lada Granta на большой скорости, не справился с управлением и врезался в дерево. Спасатели извлекли его из машины, но выжить ему не удалось.