Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:04

Пьяный водитель оборвал жизнь маленького мальчика, переходившего дорогу

В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил ребенка на переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Хабаровске пьяный водитель автомобиля Toyota Prius насмерть сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщила региональная прокуратура. Пострадавший ребенок, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, позже скончался от полученных травм. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался, — говорится в сообщении.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что дорожное происшествие со смертельным исходом случилось на улице Марьинский Парк. По их данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на мальчика, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу.

Кроме того, стало известно о гибели 16-летнего подростка в результате аварии в Дзержинске. По данным агентства, школьник, не имевший водительских прав, управлял автомобилем Lada Granta на большой скорости, не справился с управлением и врезался в дерево. Спасатели извлекли его из машины, но выжить ему не удалось.

Хабаровск
ДТП
аварии
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.