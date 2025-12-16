Больше 20 человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом

Больше 20 человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом В Брянской области микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем

Столкновение перевозившего детей микроавтобуса с легковым автомобилем произошло на 367-м километре трассы М-3 в Брянской области, сообщили в управлении МВД России по региону. В результате травмы получил 21 человек, включая 10 несовершеннолетних, они доставлены в больницу.

В результате столкновения погибших нет. В медучреждение для оказания помощи доставлены ехавшие в микроавтобусе 10 несовершеннолетних и девять взрослых, а также водители транспортных средств, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, столкновение произошло вследствие того, что водитель Chevrolet выехал на встречную полосу движения. На место аварии прибыли полицейские. Все обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура региона начала проверку.

Ранее в Каширском районе Воронежской области четыре человека пострадали в массовом ДТП с автобусами и грузовиком. Все они были госпитализированы. Водитель машины Foton 1968 врезался в ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Scania. Затем водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и столкнулся с автомобилями DAF и SsangYong.