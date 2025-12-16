Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами и фурой в Воронежской области

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с автобусами и грузовиком в Каширском районе Воронежской области, сообщила ТАСС пресс-служба регионального УМВД. Все они были госпитализированы.

В результате ДТП госпитализированы четверо граждан, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сначала водитель машины Foton 1968 врезался в металлическое ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Scania. Затем водитель автобуса Neoplan из-за сложных погодных условий не справился с управлением и столкнулся с автомобилем DAF, а также с автобусом SsangYong.

Ранее водитель легковой машины погиб в Татарстане после столкновения с грузовиком. ДТП произошло в Алькеевском районе, на месте аварии работают автоинспекторы.

До этого два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе под Альметьевском в Татарстане. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Нива», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, после чего в них врезались другие машины.