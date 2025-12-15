Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:53

В Татарстане грузовик превратил легковушку в груду металла

В Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель легковой машины погиб в Татарстане после столкновения с грузовиком, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. ДТП произошло в Алькеевском районе, на месте аварии работают автоинспекторы.

Lada Granta, по предварительным данным, при осуществлении обгона совершила столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania. В результате водитель Lada скончался, — говорится в сообщении.

Ранее в Кирове на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с тепловозом. Инцидент случился на улице Баумана. По информации полиции, в результате аварии пострадал медицинский работник — фельдшер бригады скорой помощи, находившийся в салоне автомобиля.

До этого два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе под Альметьевском в Татарстане. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Нива», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Россия
Татарстан
автомобили
аварии
жертвы
