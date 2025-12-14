Скорая протаранила тепловоз в российском городе Машина скорой помощи и тепловоз столкнулись в Кирове

В Кирове на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с тепловозом, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Инцидент случился на улице Баумана.

14 декабря 2025 года около 16:00 на железнодорожном переезде на ул. Баумана у д. 8 г. Кирова произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и тепловоза, — сказано в сообщении.

По информации полиции, в результате аварии пострадал медицинский работник — фельдшер бригады скорой помощи, находившийся в салоне автомобиля. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия. Помимо служебного расследования, Кировская прокуратура также организовала проверку по факту ДТП.

