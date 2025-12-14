Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 20:54

Скорая протаранила тепловоз в российском городе

Машина скорой помощи и тепловоз столкнулись в Кирове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кирове на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи с тепловозом, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Инцидент случился на улице Баумана.

14 декабря 2025 года около 16:00 на железнодорожном переезде на ул. Баумана у д. 8 г. Кирова произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и тепловоза, — сказано в сообщении.

По информации полиции, в результате аварии пострадал медицинский работник — фельдшер бригады скорой помощи, находившийся в салоне автомобиля. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия. Помимо служебного расследования, Кировская прокуратура также организовала проверку по факту ДТП.

До этого стало известно, что из-за мощного снегопада свыше 20 машин столкнулись в районе 271-го километра на участке автодороги Тамбов — Пенза в Пензенской области. В результате трассу перекрыли в обоих направлениях. За медицинской помощью обратились пять участников ДТП.

ДТП
поезда
Киров
аварии
