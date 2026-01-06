Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 08:01

Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку

Блюда для сочельника: готовим редкое традиционное блюдо — крыжавку Блюда для сочельника: готовим редкое традиционное блюдо — крыжавку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стол в сочельник может быть скромным, но обязательно разнообразным и символичным. Традиционные блюда для сочельника подаются постные: без мяса и молочных продуктов, зато с глубоким смыслом и особенной энергетикой.

Крыжавка — удивительное блюдо с необычным названием, которое происходит от слова «крыж» (крест). Капусту разрезают на четыре части крестообразно, отсюда и пошло это название. Это блюдо когда-то было обязательным на предпраздничном столе, но сегодня о нем незаслуженно забыли.

Капусту (белокочанная плотная — 1 средний кочан) нарезают на четвертинки, отваривают до полуготовности и охлаждают в холодной воде для хрусткости. Морковь (2 штуки) натирают, чеснок (4-5 зубчиков) измельчают. Готовят маринад со всеми специями (вода — 1 литр, соль — 2 столовые ложки, сахар — 3 столовые ложки, уксус 9% — 100 мл, растительное масло — 50 мл, лавровый лист — 2 штуки, черный перец горошком — 5–7 штук), добавляют морковь и кориандр (в зернах — половина чайной ложки). Капусту укладывают слоями, пересыпают чесноком и заливают остывшим маринадом. Оставляют под гнетом в холоде на сутки.

Крыжавка получается хрустящей, в меру острой и очень ароматной — идеальное дополнение к постным блюдам для сочельника. Это яство напомнит о забытых традициях и украсит праздничный стол.

Ранее мы делились с вами рецептом маринованной капусты всего за час!

Читайте также
Котлеты «Школьные»: мягкие и сочные — классическое столовское блюдо, которое всегда получается
Общество
Котлеты «Школьные»: мягкие и сочные — классическое столовское блюдо, которое всегда получается
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Семья и жизнь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Семья и жизнь
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Сытный постный стол: готовим вкуснейшую тушеную капусту «Монастырскую»
Семья и жизнь
Сытный постный стол: готовим вкуснейшую тушеную капусту «Монастырскую»
Ацидофилин и другие кисломолочные напитки: гид по выбору
Семья и жизнь
Ацидофилин и другие кисломолочные напитки: гид по выбору
ужины
праздники
простые рецепты
капуста
польза
традиции
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Яркие и душевные открытки на Рождество: поздравьте самых дорогих людей!
Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса
Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 129 БПЛА
Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Роснедра отчитались о приросте запасов золота
Что есть в сочельник: готовим вкусные вареники с картошкой
Разговение после Рождественского поста: правила и меню
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
Провал контратак ВСУ, беспилотный «кошмар»: новости СВО к утру 6 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января
Как заставить себя работать после новогодних каникул: рецепты от стресса
Косачев счел интересной реакцию ЕС на заявление США о Западном полушарии
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.