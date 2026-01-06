Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку

Стол в сочельник может быть скромным, но обязательно разнообразным и символичным. Традиционные блюда для сочельника подаются постные: без мяса и молочных продуктов, зато с глубоким смыслом и особенной энергетикой.

Крыжавка — удивительное блюдо с необычным названием, которое происходит от слова «крыж» (крест). Капусту разрезают на четыре части крестообразно, отсюда и пошло это название. Это блюдо когда-то было обязательным на предпраздничном столе, но сегодня о нем незаслуженно забыли.

Капусту (белокочанная плотная — 1 средний кочан) нарезают на четвертинки, отваривают до полуготовности и охлаждают в холодной воде для хрусткости. Морковь (2 штуки) натирают, чеснок (4-5 зубчиков) измельчают. Готовят маринад со всеми специями (вода — 1 литр, соль — 2 столовые ложки, сахар — 3 столовые ложки, уксус 9% — 100 мл, растительное масло — 50 мл, лавровый лист — 2 штуки, черный перец горошком — 5–7 штук), добавляют морковь и кориандр (в зернах — половина чайной ложки). Капусту укладывают слоями, пересыпают чесноком и заливают остывшим маринадом. Оставляют под гнетом в холоде на сутки.

Крыжавка получается хрустящей, в меру острой и очень ароматной — идеальное дополнение к постным блюдам для сочельника. Это яство напомнит о забытых традициях и украсит праздничный стол.

Ранее мы делились с вами рецептом маринованной капусты всего за час!