Никакого теста! Готовлю пирог из капусты и яиц на сковороде: сытный и низкокалорийный

Это не пирог в привычном понимании. Здесь нет теста, которое нужно раскатывать и выпекать час. Основа — сочная тушеная капуста с морковью, скрепленная парой яиц. Жарится на сковороде, как омлет или большой драник, и получается невероятно нежным внутри с хрустящей корочкой снаружи.

Капусту (1/4 среднего кочана) тонко шинкую. Морковь (1 шт.) натираю на крупной терке, лук (1/2 шт.) мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием наливаю немного растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, до мягкости капусты. Солим и перчим по вкусу, добавляю рубленую зелень (укроп, петрушка). В отдельной миске взбиваю 2 яйца с 1 ст. л. кукурузного крахмала, щепоткой соли и перца до однородности. Готовые овощи равномерно распределяю по дну сковороды. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти схватится. Затем аккуратно переворачиваю пирог на тарелку и кладу его обратно на сковороду другой стороной. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до румяной корочки. Подаю горячим или теплым, нарезав на порции.

