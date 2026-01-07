Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 05:20

Никакого теста! Готовлю пирог из капусты и яиц на сковороде: сытный и низкокалорийный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это не пирог в привычном понимании. Здесь нет теста, которое нужно раскатывать и выпекать час. Основа — сочная тушеная капуста с морковью, скрепленная парой яиц. Жарится на сковороде, как омлет или большой драник, и получается невероятно нежным внутри с хрустящей корочкой снаружи.

Капусту (1/4 среднего кочана) тонко шинкую. Морковь (1 шт.) натираю на крупной терке, лук (1/2 шт.) мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием наливаю немного растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, до мягкости капусты. Солим и перчим по вкусу, добавляю рубленую зелень (укроп, петрушка). В отдельной миске взбиваю 2 яйца с 1 ст. л. кукурузного крахмала, щепоткой соли и перца до однородности. Готовые овощи равномерно распределяю по дну сковороды. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти схватится. Затем аккуратно переворачиваю пирог на тарелку и кладу его обратно на сковороду другой стороной. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до румяной корочки. Подаю горячим или теплым, нарезав на порции.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Мороженое из нута? Да! Шоколадная веганская вкусняшка без молока и сливок
Общество
Мороженое из нута? Да! Шоколадная веганская вкусняшка без молока и сливок
Тушеная капуста может стать шедевром: 2 добавки, и она уже вкусняшка, которую сметают со стола. Точно станет любимым гарниром
Общество
Тушеная капуста может стать шедевром: 2 добавки, и она уже вкусняшка, которую сметают со стола. Точно станет любимым гарниром
Забудьте о сухом фарше! Готовлю котлеты с начинкой, как пирожки. Яйцо и карамельный лук делают их невероятными
Общество
Забудьте о сухом фарше! Готовлю котлеты с начинкой, как пирожки. Яйцо и карамельный лук делают их невероятными
Уют на ужин — картофельная запеканка «Бабушкин сундук». Слои картофеля, фарша и грибов под румяной сырной шапкой
Общество
Уют на ужин — картофельная запеканка «Бабушкин сундук». Слои картофеля, фарша и грибов под румяной сырной шапкой
еда
капуста
мясо
запеканки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбили две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров: успехи ВС РФ к утру 7 января
Фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве был сорван
В США умер экс-агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу Москвы
«Лазать перестали»: дроны российских морпехов доминируют над пехотой ВСУ
В Совфеде озвучили, как и кто может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
Названы категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в 2026 году
Гороскоп 7 января: кому лучше помолчать? Кому пора реализовать идеи?
Демократы снова хотят объявить импичмент Трампу
Составлен список самых ожидаемых зарубежных сериалов в 2026 году
К чему снится велосипед: что сон говорит о вашем жизненном пути
Еще три российских аэропорта закрыты для полетов самолетов
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.