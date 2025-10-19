Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 10:30

Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью

Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из тыквы — это вкусное и полезное осеннее блюдо, которое легко готовить и приятно есть. Добавьте морковь и яблоко, и получится яркий витаминный салат без термообработки.

Ингредиенты

Они рассчитаны буквально на 2–3 порции.

  • Тыква — 200 г (очищенная, натертая на терке)

  • Морковь — 1 шт. (средняя, натертая)

  • Яблоко — 1 шт. (лучше кислое, нарезанное тонкой соломкой)

  • Лимонный сок — 1 ч. л. (для свежести и цвета)

  • Мед — 1 ч. л. (по желанию)

  • Оливковое масло — 1 ст. л.

  • Щепотка корицы (по вкусу)

Смешайте овощи и фрукт, добавьте лимонный сок, затем заправьте маслом с медом и корицей. Перемешайте и подавайте сразу. Салат из тыквы получается хрустящим, сладковатым и идеально подходит для завтрака или легкого ужина.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшего ужина с щепоткой ностальгии по беззаботному детству.

