Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью

Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью

Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью

Салат из тыквы — это вкусное и полезное осеннее блюдо, которое легко готовить и приятно есть. Добавьте морковь и яблоко, и получится яркий витаминный салат без термообработки.

Ингредиенты

Они рассчитаны буквально на 2–3 порции.

Тыква — 200 г (очищенная, натертая на терке)

Морковь — 1 шт. (средняя, натертая)

Яблоко — 1 шт. (лучше кислое, нарезанное тонкой соломкой)

Лимонный сок — 1 ч. л. (для свежести и цвета)

Мед — 1 ч. л. (по желанию)

Оливковое масло — 1 ст. л.

Щепотка корицы (по вкусу)

Смешайте овощи и фрукт, добавьте лимонный сок, затем заправьте маслом с медом и корицей. Перемешайте и подавайте сразу. Салат из тыквы получается хрустящим, сладковатым и идеально подходит для завтрака или легкого ужина.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшего ужина с щепоткой ностальгии по беззаботному детству.