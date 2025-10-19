Рыжий и хрустящий: готовим осенний салат из тыквы с яблоком и морковью

Салат из тыквы — это вкусное и полезное осеннее блюдо, которое легко готовить и приятно есть. Добавьте морковь и яблоко, и получится яркий витаминный салат без термообработки.
Ингредиенты
Они рассчитаны буквально на 2–3 порции.
Тыква — 200 г (очищенная, натертая на терке)
Морковь — 1 шт. (средняя, натертая)
Яблоко — 1 шт. (лучше кислое, нарезанное тонкой соломкой)
Лимонный сок — 1 ч. л. (для свежести и цвета)
Мед — 1 ч. л. (по желанию)
Оливковое масло — 1 ст. л.
Щепотка корицы (по вкусу)
Смешайте овощи и фрукт, добавьте лимонный сок, затем заправьте маслом с медом и корицей. Перемешайте и подавайте сразу. Салат из тыквы получается хрустящим, сладковатым и идеально подходит для завтрака или легкого ужина.
