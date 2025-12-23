Новый год-2026
Как удержаться от майонеза: советы для беременных, диабетиков, спортсменов

Что есть беременным на празднике, а также что можно диабетикам и спортсменам Что есть беременным на празднике, а также что можно диабетикам и спортсменам Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Праздничный стол манит ароматами и обилием майонезных салатов — от оливье до селедки под шубой. Но не всем можно расслабиться и есть без ограничений: беременные женщины, люди с диабетом и спортсмены знают, как легко превратить веселье в испытание для организма. Давайте разберемся, как можно провести праздник вкусно, но без вреда.

  • Беременным стоит избегать жирных, острых и копченых блюд, а также продуктов с сырыми яйцами, непастеризованными сырами и алкоголем.

  • Диабетикам опасны сладости, белый хлеб, картофель и блюда с высоким гликемическим индексом.

  • А спортсменам, особенно следящим за фигурой, не стоит налегать на колбасы, торты и жирные соусы — они сбивают баланс и мешают восстановлению.

Что есть беременным на празднике, чтобы и порадовать себя, и не навредить ребенку? Отличной заменой станут запеченная рыба, салат с отварной индейкой, овощами и йогуртовой заправкой, а также легкие закуски с авокадо и курицей. В качестве десерта подойдут запеченные яблоки с творогом и медом.

Диабетикам можно приготовить винегрет без картофеля, салат из курицы и овощей с оливковым маслом, а сладости заменить ягодным желе без сахара или творожным муссом с подсластителем. Такие блюда поддержат нормальный уровень глюкозы и при этом подарят ощущение праздника.

Спортсменам подойдут блюда с белком и клетчаткой: запеченная грудка с брокколи, салат из киноа с овощами, омлет с зеленью. Они насытят, но не добавят лишних калорий и позволят встретить утро без тяжести в желудке и чувства вины.

Новый год — не повод для ограничений, а шанс научиться вкусу пользы. Что есть беременным на празднике, чтобы не испытывать дискомфорта, теперь понятно: легкие, свежие блюда и немного фантазии создадут праздничное настроение без переедания.

Ранее мы делились рецептом постного теплого салата.

