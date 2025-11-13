Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина

Рецепт сочного куриного филе в духовке с добавлением белого вина превращает обычный ужин в ресторанное блюдо. Секрет нежности — в необычном сливочном соусе, где сухое вино раскрывает вкус курицы и придает ей утонченный аромат. Готовить проще, чем кажется.

Филе (4 шт.) выложите в форму, смажьте размягченным маслом (сливочное — 20 г) и натрите специями (соль — по вкусу, черный перец молотый — 1/2 ч. л.). Муку (пшеничная — 1 ст. л.) взбейте со сливками (33% — 350 мл) до однородности, добавьте измельченный чеснок (3 зубчика) и вино (белое сухое — 50 мл). Залейте курицу соусом, плотно закройте листом фольги. Держите в духовке с полчаса при 180 °С, затем уберите «накидку» и продолжайте готовку 10 минут до золотистой корочки.

Рецепт сочного куриного филе в духовке с винно-сливочным соусом станет вашим фирменным блюдом: мясо получается невероятно нежным, буквально тает во рту, а ароматная подлива идеально дополняет любой гарнир.

