13 ноября 2025 в 10:00

Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина

Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт сочного куриного филе в духовке с добавлением белого вина превращает обычный ужин в ресторанное блюдо. Секрет нежности — в необычном сливочном соусе, где сухое вино раскрывает вкус курицы и придает ей утонченный аромат. Готовить проще, чем кажется.

Филе (4 шт.) выложите в форму, смажьте размягченным маслом (сливочное — 20 г) и натрите специями (соль — по вкусу, черный перец молотый — 1/2 ч. л.). Муку (пшеничная — 1 ст. л.) взбейте со сливками (33% — 350 мл) до однородности, добавьте измельченный чеснок (3 зубчика) и вино (белое сухое — 50 мл). Залейте курицу соусом, плотно закройте листом фольги. Держите в духовке с полчаса при 180 °С, затем уберите «накидку» и продолжайте готовку 10 минут до золотистой корочки.

Рецепт сочного куриного филе в духовке с винно-сливочным соусом станет вашим фирменным блюдом: мясо получается невероятно нежным, буквально тает во рту, а ароматная подлива идеально дополняет любой гарнир.

Ранее мы делились секретом запекания курицы с идеальной хрустящей корочкой.

