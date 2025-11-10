Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курица по-русски: рецепт грудки под яичной шубкой — элементарный вариант ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт курицы по-русски позволит вам получить невероятно сочное и ароматное блюдо без особых хлопот. Рассказываем элементарный вариант ужина из грудки под яичной шубкой.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 3 яйца, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, соль, перец, специи для курицы. Куриные грудки слегка отбейте, посолите, поперчите, выложите в форму для запекания. Сверху распределите тонкие кружочки помидоров. Отваренные вкрутую яйца натрите на крупной терке, смешайте с майонезом и выложите поверх помидоров, создавая равномерный слой. Посыпьте тертым сыром и запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Вкус этого блюда поражает гармонией: нежнейшая куриная грудка, пропитанная томатным соком, сочетается с воздушной яичной шубой и аппетитной сырной корочкой. Яйца, запеченные с майонезом, приобретают нежную кремовую текстуру. Это блюдо идеально подходит как для будничного ужина, так и для приема гостей.

Ранее стало известно, как приготовить грудку по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса.

