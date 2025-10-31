Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:28

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт куриной грудки по-деревенски навсегда изменит ваше представление о диетическом мясе. Блюдо получается невероятно сочным, с пикантно-сливочным вкусом и аппетитной золотистой корочкой. А готовится быстро! Беру курицу, банку соленых огурцов — и выходит праздничный ужин за полчаса.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 3 соленых огурца, 200 г твердого сыра, 4 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец. Куриные грудки разрежьте вдоль, слегка отбейте, посолите, поперчите и выложите в форму для запекания. Приготовьте соус: майонез смешайте с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарубленной зеленью. Соленые огурцы нарежьте кубиком, сыр — натрите. Смешайте огурцы с сыром и майонезной основой. Равномерно распределите эту ароматную массу поверх куриного филе, формируя плотную шапочку. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Вкус поражает гармонией — нежное куриное мясо, пропитанное соком, сочетается с пикантной, солоноватой и хрустящей корочкой, где чеснок и зелень добавляют яркие акценты, а сыр создает нежнейшее сливочное послевкусие.

Ранее стало известно, как приготовить грудку в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук.

Дарья Иванова
Д. Иванова
