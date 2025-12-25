Картошку больше не жарю. Готовлю буланжер по-французски: на вид запеканка, а вкус — небо и земля

Французская кухня славится не только изысками высокой кулинарии, но и простыми, гениальными в своей основе блюдами. Картофель буланжер — яркое тому подтверждение. Его история уходит корнями в традицию, когда хозяйки отдавали подготовленный картофель в ближайшую булочную (по-французски — буланжери), чтобы он медленно и равномерно готовился в остывающей печи после выпечки хлеба. Этот метод даровал клубням невероятную нежность и насыщенный аромат. Сегодня мы воссоздадим это блюдо в домашней духовке, где тонкие ломтики картофеля и лука, томленые в смеси бульона и молока, превратятся в ароматный, сытный и удивительно гармоничный гарнир.

Рецепт приготовления

Картофель и лук очистите. Картофель нарежьте тонкими, около 3 мм, ломтиками, а лук — полукольцами. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания (примерно 20×30 см) обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в форму картофель и лук, слегка перемешав, равномерно распределите. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно влейте в форму смесь из бульона, молока и растопленного сливочного масла. Жидкость должна почти доходить до верхнего слоя картофеля, но не покрывать его полностью. Накройте форму плотно фольгой. Запекайте 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте еще 30-40 минут, пока верхний слой картофеля не подрумянится, а жидкость практически полностью не впитается и не испарится. Дайте блюду немного отдохнуть перед подачей. Картофель буланжер идеален как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

