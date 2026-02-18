Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 09:53

Раскрыто, сколько поездов задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Шесть поездов задерживаются по пути из Крыма в другие регионы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шесть пассажирских поездов задерживаются по пути из Крыма в другие регионы России, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Ситуация связана с временным перекрытием Крымского моста в понедельник, 16 февраля.

№ 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задерживается на 5,5 часа, — говорится в сообщении.

Большая часть задерживающихся по пути из Крыма поездов направляются в Москву или Санкт-Петербург. Другие поезда, которые ехали с опозданием, сейчас находятся на станциях назначения или следуют по графику.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту вызвало задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Пассажиров, чей путь затянулся более чем на четыре часа, перевозчик пообещал обеспечить горячим питанием. Среди наиболее проблемных направлений, где были зафиксированы остановки, значились маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Кисловодска.

Россия
Крым
поезда
задержки
Крымский мост
