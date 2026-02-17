Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026

Добавляю одну ложку соды к куриным окорочкам — мясо тает прямо в сковороде: элементарный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Добавляю одну ложку соды к куриным окорочкам — мясо тает прямо в сковороде, а овощи превращаются в соус. Вкус блюда получается насыщенным и гармоничным, а рецепт — элементарный!

Секрет в том, что сода ускоряет процесс карамелизации, лук быстро становится золотистым и сладким, без горьковатого привкуса, а также помогает мясу стать более мягким и сочным.

Для приготовления понадобится: 4 куриных окорока (или 6-8 голеней), 3 крупные луковицы, 1 ч. л. пищевой соды, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, растительное масло для жарки. Куриные окорока натрите смесью соли, перца и паприки. Обжарьте их на сильном огне в масле до румяной корочки со всех сторон и снимите со сковороды. В оставшемся жиру обжарьте нарезанный полукольцами лук 3-4 минуты, затем добавьте соду, перемешайте и готовьте еще 5-7 минут на среднем огне, пока лук не станет мягким и золотистым. Верните курицу в сковороду к луку, добавьте измельченный чеснок, немного воды (50-70 мл), накройте крышкой и тушите 25-30 минут до готовности мяса. Подавайте с любым гарниром, поливая ароматным луковым соусом.

Дарья Иванова
Д. Иванова
