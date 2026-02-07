Та самая консистенция, как в столовых: готовим котлеты с добавлением плавленого сырка

Готовим котлеты с добавлением плавленого сыра. Получается та самая консистенция, как в столовых, — сочные, нежные, слегка кремовые внутри.

Вкус котлет получается очень гармоничным: нежный фарш, сливочно-солоноватые нотки сыра и хрустящая панировка, которая добавляет идеальный контраст.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного фарша, 2 вареных яйца, 1 плавленый сырок, 2-3 ст. л. молока, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу, панировочные сухари. Вареные яйца и плавленый сырок натрите на мелкой терке. В глубокой миске смешайте куриный фарш, тертые яйца и сыр, влейте молоко. Добавьте специи. Тщательно вымесите фарш руками до однородной, слегка липкой массы. Ключевой шаг: накройте миску пленкой и уберите фарш в холодильник на 1 час. Это позволит сыру и яйцам полностью «подружиться» с фаршем. После охлаждения сформируйте из фарша котлеты. Обваляйте каждую в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне с двух сторон по 5–7 минут до золотистой корочки. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

