Котлеты из капусты: блюдо, которое перевернет представление о постном меню

Тушеная капуста — это не просто гарнир. Опытные кулинары давно знают: из нее получаются сытные котлеты с хрустящей корочкой, которые не уступают мясным. Главное — правильно подготовить основу и добавить один неожиданный ингредиент, о котором мало кто думает.

Что понадобится

Для котлет из тушеной капусты понадобятся: тушеная капуста (400 г, отжатая через дуршлаг), крупные яйца (2 шт.), нутовая мука (3 ст. л.) — именно она дает плотность и ореховый привкус, зелень укропа (небольшой пучок), чеснок (1 зубчик), соль и черный перец по вкусу, панировочные сухари (для обвалки), растительное масло (2 ст. л. для жарки).

Как готовить

Если тушеная капуста получилась жидковатой — откиньте ее на дуршлаг и дайте стечь лишнему соку минут 10: это важный шаг, иначе котлеты развалятся на сковороде. Затем измельчите массу ножом на мелкие кусочки — не в пюре, а именно на кусочки, чтобы сохранить текстуру. Добавьте яйца, нутовую муку, рубленую зелень и пропущенный через пресс чеснок, хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Нутовая мука — редкий, но очень удачный выбор для таких котлет: она богата растительным белком, склеивает массу без лишней клейкости и придает блюду легкий пикантный вкус, который обычная пшеничная мука дать не способна.

Блюдо относится к низкокалорийным: оно насыщает за счет клетчатки и растительного белка, а не калорий. Отличный вариант для тех, кто следит за весом или придерживается постного стола.

Калорийность на 100 г: 99 ккал.

БЖУ: 6,4/3,5/11,3.

