Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:01

Куриная грудка, которая запекается ровно 15 минут: быстрый, простой и легкий ужин

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Куриная грудка с нежной йогуртовой шапочкой, приготовленная по этому рецепту, получается нежной и запекается ровно 15 минут. Беспроигрышный вариант быстрого, простого и легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (филе), 150 г греческого йогурта (без добавок), 100 г твердого сыра, 1-2 помидора среднего размера, небольшой пучок свежего укропа, соль, черный перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Куриные грудки нарежьте вдоль волокон на пластины толщиной около 1,5 см. Каждую пластину слегка отбейте. Посолите и поперчите с двух стороны. Противень смажьте маслом. Выложите отбитые кусочки грудки. В миске смешайте греческий йогурт, мелко нарубленный укроп, соль и перец. Равномерно намажьте этим соусом каждый кусочек курицы. Сверху на каждый положите по тонкому кружочку помидора, посыпьте тертым сыром. Отправьте противень в разогретую духовку ровно на 15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить сытный ужин с банкой лечо.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Общество
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Общество
Этот салат попробовала в Ташкенте! С кускусом, гранатом и жареной бараниной. Вкус на миллион
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Общество
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Салат «Советский» забыли, а он очень вкусный. Простой рецепт с курицей
Общество
Салат «Советский» забыли, а он очень вкусный. Простой рецепт с курицей
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
Общество
Казалось бы, вареная картошка и курица — но получается нечто! Картофельные кексы с тающей начинкой
курица
рецепты
ужины
обеды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.