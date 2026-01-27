Куриная грудка, которая запекается ровно 15 минут: быстрый, простой и легкий ужин

Куриная грудка с нежной йогуртовой шапочкой, приготовленная по этому рецепту, получается нежной и запекается ровно 15 минут. Беспроигрышный вариант быстрого, простого и легкого ужина.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (филе), 150 г греческого йогурта (без добавок), 100 г твердого сыра, 1-2 помидора среднего размера, небольшой пучок свежего укропа, соль, черный перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Куриные грудки нарежьте вдоль волокон на пластины толщиной около 1,5 см. Каждую пластину слегка отбейте. Посолите и поперчите с двух стороны. Противень смажьте маслом. Выложите отбитые кусочки грудки. В миске смешайте греческий йогурт, мелко нарубленный укроп, соль и перец. Равномерно намажьте этим соусом каждый кусочек курицы. Сверху на каждый положите по тонкому кружочку помидора, посыпьте тертым сыром. Отправьте противень в разогретую духовку ровно на 15 минут.

