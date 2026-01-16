Атака США на Венесуэлу
Беру банку лечо и готовлю сочную курицу с картошкой в духовке: простой рецепт сытного ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру банку лечо и готовлю сочную курицу с картошкой в духовке. Это простой рецепт сытного обеда или ужина в одном противне с насыщенным, ароматным вкусом и густым соусом.

Для приготовления понадобится: 5–6 средних картофелин, 500–600 г куриного филе (грудки или бедра), 1 литровая банка лечо, 200 г сметаны (15–20%), соль, черный перец, специи, растительное масло для смазывания формы. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками или средними кубиками. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте лечо (вместе с соком из банки) и сметану до однородности. В форму выложите картофель с курицей, посолите, поперчите. Залейте приготовленной смесью лечо со сметаной. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут, чтобы картошка и мясо сверху подрумянились, а соус слегка загустел.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные зразы с сочной начинкой из фарша.

Беру банку лечо и готовлю сочную курицу с картошкой в духовке: простой рецепт сытного ужина Беру банку лечо и готовлю с ней сочную курицу с картошкой в духовке. Это простой рецепт сытного обеда или ужина в одном противне с насыщенным, ароматным вкусом и густым соусом.
5-6 средних картофелин
500-600 г куриного филе (грудки или бедра)
1 литровая банка лечо
200 г сметаны (15-20%)
соль
черный перец
специи
растительное масло для смазывания формы
>
Духовку разогрейте до 180°C. Форму для запекания смажьте маслом.
Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками или средними кубиками.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте лечо (вместе с соком из банки) и сметану до однородности.
В форму выложите картофель с курицей, посолите, поперчите. Залейте приготовленной смесью лечо со сметаной.
Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут, чтобы картошка и мясо сверху подрумянились, а соус слегка загустел.
