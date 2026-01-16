Беру банку лечо и готовлю сочную курицу с картошкой в духовке: простой рецепт сытного ужина

Беру банку лечо и готовлю сочную курицу с картошкой в духовке. Это простой рецепт сытного обеда или ужина в одном противне с насыщенным, ароматным вкусом и густым соусом.
Беру банку лечо и готовлю сочную курицу с картошкой в духовке: простой рецепт сытного ужинаБеру банку лечо и готовлю с ней сочную курицу с картошкой в духовке. Это простой рецепт сытного обеда или ужина в одном противне с насыщенным, ароматным вкусом и густым соусом.
5-6 средних картофелин 500-600 г куриного филе (грудки или бедра) 1 литровая банка лечо 200 г сметаны (15-20%) соль черный перец специи растительное масло для смазывания формы
Духовку разогрейте до 180°C. Форму для запекания смажьте маслом.
Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками или средними кубиками.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте лечо (вместе с соком из банки) и сметану до однородности.
В форму выложите картофель с курицей, посолите, поперчите. Залейте приготовленной смесью лечо со сметаной.
Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут, чтобы картошка и мясо сверху подрумянились, а соус слегка загустел.