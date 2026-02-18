Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 09:14

Россиянин сливал СБУ важные данные и попался ФСБ

Жителя Алтая обвинили в сборе данных о российских военных для СБУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Алтайского края 1970 года рождения обвинили в государственной измене за сбор данных о размещении и перемещении военной техники одной из частей ВС РФ в регионе для Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ. Мужчина выполнял задания куратора, с которым связался через интернет-мессенджер, и передавал полученную информацию.

Установлено, что мужчина 1970 года рождения установил контакт с представителем СБУ посредством интернет-мессенджера для оказания помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании 48-летнего местного жителя Хабаровского края по обвинению в госизмене. По версии следствия, гражданин осуществлял сбор сведений об оборонительных сооружениях воинских частей и лицах, задействованных в специальной военной операции, действуя в интересах Украины.

Кроме того, в объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщили о вынесении приговора местному жителю за госизмену. 44-летний гражданин получил 18 лет колонии за то, что по заданию украинской разведки вел фото- и видеосъемку здания ведомства, прилегающей территории и служебных автомобилей его работников.

ФСБ
Алтайский край
шпионаж
СБУ
Украина
