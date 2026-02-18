ВСУ перебросили под Сумы батальон, который еле выбрался из ДНР

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область 35-й отдельный стрелковый батальон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Прежде он базировался в Донецкой Народной Республике. В Краснополье батальон попал под авиационный удар и понес значительные потери среди личного состава.

Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать взаимный отвод вооруженных сил с линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, любое мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний вывод подразделений ВСУ из этого региона, неизбежно столкнется с неприятием со стороны украинского общества.

До этого ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что западные средства массовой информации замалчивают ежедневные потери украинской армии. По его словам, реальные потери противника огромны.