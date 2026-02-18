Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 09:25

ВСУ перебросили под Сумы батальон, который еле выбрался из ДНР

ВСУ перебросили в Сумскую область 35-й стрелковый батальон

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область 35-й отдельный стрелковый батальон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Прежде он базировался в Донецкой Народной Республике. В Краснополье батальон попал под авиационный удар и понес значительные потери среди личного состава.

Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать взаимный отвод вооруженных сил с линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, любое мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний вывод подразделений ВСУ из этого региона, неизбежно столкнется с неприятием со стороны украинского общества.

До этого ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что западные средства массовой информации замалчивают ежедневные потери украинской армии. По его словам, реальные потери противника огромны.

Украина
Сумская область
ВСУ
СВО
ДНР
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр предупредил о последствиях переоценки способностей аутистов
Ядерное оружие НАТО может появиться на границе России
Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости
Google назвала дату релиза новой версии Android
Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС
В российском городе женщина получила пенсию купюрами банка приколов
Российское кафе проверят после массового отравления посетителей
Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой
В Петербурге накрыли две крупные лаборатории по производству амфетамина
Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом
Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя
Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы
Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения
Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо
Роскошный особняк легендарного режиссера уходит молотка
Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины
Российская полиция накрыла «лаборатории смерти»
Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП
В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.