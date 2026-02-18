Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026

Задержана министр культуры Башкирии

В Уфе задержали министра культуры Башкирии Шафикову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Силовики задержали в Уфе министра культуры Республики Башкортостан Амину Шафикову, которая занимает этот пост с 2012 года, рассказал в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, это произошло утром в среду, 18 февраля.

Она задержана, — подчеркнул собеседник агентства.

По версии РБК, министра, предварительно, подозревают в превышении должностных полномочий. По данным информаторов, задержание якобы связано с делами о госзакупках подведомственных Минкультуры учреждений. В пресс-службе ведомства заявили, что комментариев по этому поводу не дают.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска продлил арест бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Он проведет под стражей еще три месяца.

До этого в Пулково задержали председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых. Следователи считают, что в 2024 году группа сотрудников ведомства организовала преступную схему — они помогали определенным коммерческим фирмам выигрывать конкурсы на госзаказ.

