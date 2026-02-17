Зимняя Олимпиада — 2026
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой

Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить близких ярким завтраком? Цветные блины — это веселый способ преобразить обычное тесто в радугу вкусов. Готовятся они легко, с пищевыми красителями, и идеально подойдут для Масленицы или детского праздника.

Для теста смешайте 2 стакана муки, 2 яйца, 500 мл молока, 2 ст. ложки сахара, щепотку соли и 3 ст. ложки растительного масла. Разделите на 4 части. В каждую добавьте по капле гелевого красителя: красный, синий, желтый, зеленый. Хорошо перемешайте.

Обжаривайте на разогретой сковородке с капелькой масла, по 1-2 минуты с каждой стороны. Выходят нежные цветные блинчики — 150 ккал на штуку. Сверните рулетиками с творогом или медом — дети в восторге!

Удивите семью сегодня. Эти цветные блины сделают утро волшебным и вкусным. Приготовьте и поделитесь фото в комментариях!

Ранее мы поделились рецептом идеальных блинов на кефире.

