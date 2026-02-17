Блинный торт «Роза» — эффектный десерт без выпечки на Масленицу

Этот торт выглядит как работа профессионального кондитера, хотя собирается из самых простых ингредиентов.

Для начала приготовьте 15–18 тонких сладких блинов по вашему любимому рецепту. Важно, чтобы они были эластичными и полностью остывшими. Подготовьте крем: возьмите 400 г жирного творога, протрите его через сито и смешайте с 200 мл сливочного йогурта. Всыпьте 120 г сахарной пудры и добавьте 1 ч. л. цедры лимона для свежего аромата. Тщательно взбейте массу блендером до полной однородности. Если хотите сделать торт алым, добавьте в крем 2 ст. л. свекольного сока или каплю пищевого красителя.

Возьмите плоское блюдо и положите на него 1 блин, смажьте его тонким слоем крема. Остальные блины разрежьте пополам. Каждую половинку смажьте кремом, сложите вдоль еще раз и сверните в неплотный рулетик. Ставьте эти «бутоны» вертикально на основу, двигаясь от центра к краям. Плотно прижимайте новые лепестки к предыдущим, формируя пышный цветок. Когда вся тарелка заполнится, аккуратно отогните края внешних блинчиков наружу, создавая эффект раскрывшегося бутона. Уберите конструкцию в холодильник на 3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте основание торта 50 г свежей мяты.

Совет: чтобы лепестки держались крепче и не разваливались, используйте густой крем на основе сливочного сыра или маскарпоне.

