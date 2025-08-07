Варенье-пятиминутка: универсальный рецепт из любых ягод

Варенье за 5 минут! Звучит как магия, но это реально. Этот способ — спасение в сезон ягод, когда времени в обрез, а хочется сохранить вкус лета. Подходит для любых ягод, в том числе малины, смородины (красной и черной), клубники, вишни и других сочных плодов.

Возьмите 1 кг любых ягод, переберите, как следует промойте и дайте обсохнуть. Если есть косточки, то лучше уберите их. Отправьте основной ингредиент в кастрюлю с плотным дном, засыпьте 1 кг сахарного песка и дайте настояться как минимум полчаса, чтобы выделился сок. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. Как только смесь закипит, убавьте мощность до средней и варите ровно 5 минут, аккуратно снимая пенку. Сразу же разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте.

Совет: чтобы варенье не засахаривалось, добавьте в конце варки 1/2 ч. л. лимонной кислоты. Хранить банки лучше в прохладном месте, но варенье хорошо хранится и в кладовке.

