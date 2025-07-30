Ароматное варенье из абрикосов — вкус лета, который можно сохранить на всю зиму. Можете даже не убирать косточки! Варенье с ними все равно выходит густым, насыщенным, с благородной кислинкой. Косточки придают легкий миндальный привкус и аромат, а добавки — от специй до орехов — делают каждый рецепт особенным. В этом материале рассказываем, как сварить идеальное варенье и чем его можно разнообразить.

Классическое варенье с косточками

Абрикосы (1 кг) как следует промыть, обсушить и разрезать пополам, косточки не удалять. Засыпать сахарным песком (800 г), отложить на 5 часов до появления сока. Варить на слабом огне 30 минут, снимая пену. Охладить, повторить процесс еще дважды. Варенье получится густым, прозрачным, с насыщенным вкусом.

Варенье с лимоном — с легкой кислинкой и ярким ароматом

На 1 кг абрикосов добавьте 1 лимон, нарезанный с кожурой (а вот из лимона косточки убрать стоит обязательно). Перемешайте с 800 г сахарного песка и оставьте на ночь. Утром поставьте смесь на плиту, доведите до кипения, проварите 10 минут, остудите. Повторите 2-3 раза. Хранить советуем в стерилизованных банках. Лимонная нота отлично оттеняет сладость.

Абрикосы и грецкие орехи — для любителей нестандартных сочетаний

Абрикосы (1 кг) промыть, засыпать сахарным песком (900 г), оставить на 4 часа. Орехи (100 г) слегка обжарить, добавить в массу. Варить получившуюся смесь 40 минут, не забывая помешивать. Получается густое, янтарное и с хрустинкой. Орехи придают варенью интересную текстуру.

Готовим абрикосовое варенье прямо с косточками: 7 рецептов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосы и апельсины — солнечное варенье для зимнего настроения

Смешать 1 кг абрикосов, 1 апельсин с цедрой (без косточек!) и 800 г сахарного песка. Далее следует отложить эту смесь на 6–8 часов. Осталось довести заготовку до кипения, варить 25 минут. Остудить, разложить по банкам. Апельсин придает приятную свежесть и делает вкус ярче.

Варенье без воды — самый насыщенный вкус

Нарезанные абрикосы (1 кг) засыпать сахаром (800 г), накрыть и оставить на ночь. Варить без добавления воды на очень слабой мощности плиты приблизительно 40 минут до желаемой густоты. Чем дольше варите, тем гуще получится. Такой способ сохраняет максимум фруктового вкуса.

Десертное варенье с ванилью как из кондитерской

1 кг абрикосов, 800 г сахара, 1 стручок ванили (или 1 ч. л. ванильного экстракта). Засыпать и оставить на 4 часа. Проварить 30–40 минут, помешивая. Вкус получается как у абрикосового пирога — насыщенный, сливочный, с легкой сладостью.

Необычное варенье в духовке — без помешивания и пены

Сложите абрикосы с косточками (1 кг) в жаропрочную форму, пересыпьте сахарным песком (800 г). Запекайте при 180 °С около часа, периодически проверяя. Разложите по банкам горячим. Варенье получается густым и карамельным, без утомительного стояния у плиты.

Совет: перед варкой можно вынуть из абрикосов косточки, расколоть их и добавить в варенье ядрышки — это добавит приятного миндального аромата.

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