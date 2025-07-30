Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 12:15

Готовим абрикосовое варенье прямо с косточками: 7 рецептов

Абрикосовое варенье с косточками: 7 потрясающих рецептов Абрикосовое варенье с косточками: 7 потрясающих рецептов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное варенье из абрикосов — вкус лета, который можно сохранить на всю зиму. Можете даже не убирать косточки! Варенье с ними все равно выходит густым, насыщенным, с благородной кислинкой. Косточки придают легкий миндальный привкус и аромат, а добавки — от специй до орехов — делают каждый рецепт особенным. В этом материале рассказываем, как сварить идеальное варенье и чем его можно разнообразить.

Классическое варенье с косточками

Абрикосы (1 кг) как следует промыть, обсушить и разрезать пополам, косточки не удалять. Засыпать сахарным песком (800 г), отложить на 5 часов до появления сока. Варить на слабом огне 30 минут, снимая пену. Охладить, повторить процесс еще дважды. Варенье получится густым, прозрачным, с насыщенным вкусом.

Варенье с лимоном — с легкой кислинкой и ярким ароматом

На 1 кг абрикосов добавьте 1 лимон, нарезанный с кожурой (а вот из лимона косточки убрать стоит обязательно). Перемешайте с 800 г сахарного песка и оставьте на ночь. Утром поставьте смесь на плиту, доведите до кипения, проварите 10 минут, остудите. Повторите 2-3 раза. Хранить советуем в стерилизованных банках. Лимонная нота отлично оттеняет сладость.

Абрикосы и грецкие орехи — для любителей нестандартных сочетаний

Абрикосы (1 кг) промыть, засыпать сахарным песком (900 г), оставить на 4 часа. Орехи (100 г) слегка обжарить, добавить в массу. Варить получившуюся смесь 40 минут, не забывая помешивать. Получается густое, янтарное и с хрустинкой. Орехи придают варенью интересную текстуру.

Готовим абрикосовое варенье прямо с косточками: 7 рецептов Готовим абрикосовое варенье прямо с косточками: 7 рецептов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосы и апельсины — солнечное варенье для зимнего настроения

Смешать 1 кг абрикосов, 1 апельсин с цедрой (без косточек!) и 800 г сахарного песка. Далее следует отложить эту смесь на 6–8 часов. Осталось довести заготовку до кипения, варить 25 минут. Остудить, разложить по банкам. Апельсин придает приятную свежесть и делает вкус ярче.

Варенье без воды — самый насыщенный вкус

Нарезанные абрикосы (1 кг) засыпать сахаром (800 г), накрыть и оставить на ночь. Варить без добавления воды на очень слабой мощности плиты приблизительно 40 минут до желаемой густоты. Чем дольше варите, тем гуще получится. Такой способ сохраняет максимум фруктового вкуса.

Десертное варенье с ванилью как из кондитерской

1 кг абрикосов, 800 г сахара, 1 стручок ванили (или 1 ч. л. ванильного экстракта). Засыпать и оставить на 4 часа. Проварить 30–40 минут, помешивая. Вкус получается как у абрикосового пирога — насыщенный, сливочный, с легкой сладостью.

Необычное варенье в духовке — без помешивания и пены

Сложите абрикосы с косточками (1 кг) в жаропрочную форму, пересыпьте сахарным песком (800 г). Запекайте при 180 °С около часа, периодически проверяя. Разложите по банкам горячим. Варенье получается густым и карамельным, без утомительного стояния у плиты.

  • Совет: перед варкой можно вынуть из абрикосов косточки, расколоть их и добавить в варенье ядрышки — это добавит приятного миндального аромата.

А еще прочитайте, как приготовить густое смородиновое варенье — ложка стоит!

абрикосы
варенье
быстрыерецепты
простыерецепты
рецепты
домашние заготовки
ягоды
десерты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA предсказали самое длинное солнечное затмение с начала века
Врач объяснила, когда низкий пульс становится опасным
Как отстирать сложные пятна: проверенные методы
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
Панде Диндин устроили пышный праздник по случаю дня рождения
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Силовики нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.