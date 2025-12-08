Бабушка называла этот пирог «Генерал с одним яйцом»: печется он очень просто с добавлением масла и любого варенья

Бабушка называла этот пирог «Генерал с одним яйцом»: печется он очень просто с добавлением масла и любого варенья. Его секрет — в рассыпчатой песочной крошке и сладкой прослойке варенья. Он готовится из самых простых продуктов, а получается нежным, рассыпчатым и таким уютным.

Для теста (крошки) вам понадобится: мука — 2,5 стакана (около 300 г), сахар — 1 стакан (180-200 г), сливочное масло — 150 г (охлаждённое), яйцо — 1 шт., сода — ½ ч.л. (гашёная уксусом или лимонным соком), щепотка соли

Для начинки: любое густое варенье, джем или повидло — 250-300 г (вишнёвое, яблочное, абрикосовое). Или можно взять любые фрукты.

Как приготовить. В глубокую миску просейте муку. Добавьте сахар, соду и соль. Перемешайте. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Порубите масло с мукой ножом или разотрите пальцами до состояния мелкой крошки. В получившуюся мучную крошку добавьте одно яйцо. Быстро замесите тесто, но недолго — оно должно оставаться рассыпчатым и лишь слегка собраться в ком. Если тесто слишком сухое, можно добавить 1-2 ст.л. холодной воды.Разделите тесто на две неравные части (примерно ⅔ и ⅓). Большую часть равномерно утрамбуйте на дно смазанной маслом формы, формируя основание. Равномерно распределите по основе всё варенье. Вторую, меньшую часть теста, натрите на крупной тёрке прямо над формой, равномерно покрывая варенье песочной крошкой. Не утрамбовывайте. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пирог 30-35 минут, пока крошка сверху не станет золотистой.

